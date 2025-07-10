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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden alındı

CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden alındı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan Abrurrahman Tutdere, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

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İçişleri Bakanlığı, "irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

-"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Ev hapsi ile bırakılmıştı
Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Zeydan Karalar tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Tutdere için adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verilmişti. 

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