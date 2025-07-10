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Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Edin Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Edin Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Dzeko, 30 Haziran 2026'ya kadar kulüpte kalmasını sağlayacak, belirli şartların sağlanması halinde 30 Haziran 2027'ye kadar otomatik olarak yenilenecek bir sözleşmeye imza attı." denildi.

Kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formalarını da giyen 39 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda Fenerbahçe'de görev yaptığı 99 resmi maçta 46 gol attı.

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Edin Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu - Resim: 0

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Edin Dzeko'nun yeni adresi resmen belli oldu - Resim: 1

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