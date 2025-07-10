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Teğmen Elifnur Dağdeviren ilk kadın ilçe jandarma komutanı oldu!

Teğmen Elifnur Dağdeviren ilk kadın ilçe jandarma komutanı oldu!

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde göreve başlayan Teğmen Elifnur Dağdeviren, kentin ilk kadın ilçe jandarma komutanı oldu.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Teğmen Dağdeviren göreve başlamasının ardından ilçenin huzur ve güvenliği için yoğun mesai yürütüyor. Personelle içtima alan ve toplantılar gerçekleştiren Elifnur Dağdeviren, görev planlamalarına ilişkin evrak arzını aldı. Sorumluluk sahasında görevli Trafik Jandarması timlerini denetleyen Dağdeviren, bölgede çiftçilerle de bir araya geldi.

Teğmen Elifnur Dağdeviren ilk kadın ilçe jandarma komutanı oldu! - Resim: 0

İlçedeki vatandaşlarla görüşerek genel asayiş ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunan Dağdeviren, çeşitli işletmelerde de denetimlerde bulundu.

Teğmen Elifnur Dağdeviren ilk kadın ilçe jandarma komutanı oldu! - Resim: 1

Açıklamada, kadın personelin artan sorumluluğu ve görev etkinliğinin Jandarma Teşkilatının gücüne güç kattığı vurgulandı.

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