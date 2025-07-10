Ümit Özdağ'dan Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu bazı isimlere ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

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Özdağ, Silivri'deki cezaevinde yaptığı ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de yakın zamanda tahliye olduğu cezaevinde Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı, Ali Sukas ve Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettiğini aktaran Özdağ, ziyaret ettiği kişilerle ayrı ayrı görüşme fırsatı bulduğunu, hem onların görüşlerini ve son durumla ilgili değerlendirmelerini aldığını hem de dışarıda son 1 ayda edinmiş olduğu intibalarını paylaştığını anlattı.

İmamoğlu'nun dile getirdiği bir hususu kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirten Özdağ, söyle devam etti:

"Biliyorsunuz MHP Genel Başkanı bir çağrı yaptı ve Ekrem Bey'in yargılanmasının televizyonlardan naklen yayını konusunda destek verdi. Sayın Erdoğan da mecliste kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi. Tabii bu genel olumsuz sürecin içerisinde böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması iyi en azından, ancak hala Ekrem İmamoğlu'nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve Anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip Ekrem İmamoğlu."

Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun, duruşmaların canlı yayımlanmasına olumlu baktığını da sözlerine ekledi.