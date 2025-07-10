Jhon Duran'ın menajeri 'önemli bir etkendi' dedi Fenerbahçe'yi neden tercih ettiklerini açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran için futbol direktörü Devin Özek ve menajer Jonathan Herrera konuştu. Herrera, " Kulüp, bize projelerini anlattı. Mourinho da önemli bir etkendi. Pek çok teklif vardı farklı ülkelerden ama biz burada bize anlatılan projeye inandık. " dedi.

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Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak sonlandırmıştı.

Sarı - lacivertlilerin futbol direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, transferin perde arkasını FBTV'ye anlattı.

Devin Özek'in sözleri şu şekilde:

"Benim için ilk andan itibaren pozitif duygulara sahiptim. Olabileceğini düşünüyordum. Fenerbahçe, büyük bir kulüp. Üst düzey bir teknik direktörümüz ve projemiz var. Bu transferin mümkün olabileceğini düşünüyorduk. Biz oraya gittik ve her şeyi yaptık. Ondan sonra da bu transfer gerçekleşti.

"Jhon Duran, çok önemli bir oyuncu. Bizler aç ve dinamik oyuncular istiyoruz takıma. Bunun için çok çalışıyoruz. Duran da böyle bir oyuncu. Jhon ile iyi bir başlangıç yaptık. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz."

Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera ise şöyle konuştu:

"MOURINHO ÖNEMLİ BİR ETKEN"

"Bütün bu süreç için başkan Ali Koç ve sportif direktör Devin Özek'e ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Proje bizi ikna etti ve oyuncu için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Kulüp, bize projelerini anlattı. Mourinho da önemli bir etkendi. Pek çok teklif vardı farklı ülkelerden ama biz burada bize anlatılan projeye inandık. Bu kulübün gerçekten hedeflerinin olduğunu bize gösterdiler. Duran da hedefleri olan ve kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu noktada kulüple hedefleri uyuştu. Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Bize göre Türkiye'nin en büyük kulübü. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacaklar ve Jhon da her zaman en üst seviyede oynamak isteyen bir oyuncu."

"KENDİ YAŞ GRUBUNUN EN İYİLERİNDEN"

"Duran, çok mutlu. Bu kararı ailesi ile birlikte aldık. Kendisi için iyi bir fırsat olduğunu biliyor. Hırslı ve takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Onun için iyi bir adım olacağını düşünüyor. Takıma çok yardım edeceğini düşünüyorum. Mourinho ile çalışmak onun için önemli. Eminim her şey çok güzel olacak ve takım hedeflediği şampiyonluğa ulaşacak. Jhon Duran, kendi yaş grubunun en iyi 9 numaralarından biri."