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MHP'li Feti Yıldız'dan süreç uyarısı: Kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır

MHP'li Feti Yıldız'dan süreç uyarısı: Kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni çözüm sürecine ilişkin açıklamasında, "provokasyon" uyarısı yaptı. Yıldız, "Her aşaması özenle yürütülen bir süreç yaşıyoruz" diyerek, "Ülkesini, milletini seven herkes diline, üslubuna dikkat eder. Provokatörler, kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan 'yeni çözüm süreci'nde tarihî gelişmeler yaşanıyor. 26 yıl sonra ilk kez videolu görüntüsü paylaşılan Öcalan, bir kez daha silah bırakma çağrısı yaptı.

Terör örgütü PKK'nın yarından itibaren silah bırakmaya başlayacağı ilk töreninin yarın Süleymani'de olması bekleniyor.

Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihî bir konuşma yapacağını duyururken, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den ise "provokasyon" uyarısı geldi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderin sabrı, ödün vermeyen duruşu, dağın ardını görüşü ve üstün cesaretiyle; kırlarımızı, mezralarımızı, köylerimizi, kasabalarımızı kardeşlik kokusu sardı" dedi.

"Her aşaması özenle yürütülen bir süreç yaşıyoruz" diyen MHP'li Yıldız, "Ülkesini, milletini seven herkes diline, üslubuna dikkat eder. Provokatörler, kışkırtıcı ajanlar, doğacak yasal sonuçlara katlanır" ifadelerini kullandı. 

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