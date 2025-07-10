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Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ayrıldı yeni görevi

Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ayrıldı yeni görevi

Yeni atama, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla duyuruldu. Fahrettin Altun, 7 yıldır yönettiği İletişim Başkanlığı görevinden ayrıldı. Fahrettin Altun bundan böyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak görev yapacak. Fahrettin Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran gelirken, Altun X hesabından şunları yazdı.

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Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında görev değişimi oldu. 7 yıldır bu görevi yürüten Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak atandı. Fahrettin Altun görev değişimi sonrasında X Hesabından şunları yazdı:

-25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

-Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canı gönülden teşekkür ediyorum.

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

-Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik.

Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

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