Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji'den yağış müjdesi geldi...

Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre, 10 Temmuz 2025'te Türkiye genelinde hava durumu değişiklik gösterecek. Özellikle İstanbul ve çevresinde, sıcaklıkların düşmesi ve bazı illerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul'da bugün sıcaklıklar, nem oranıyla birlikte artarken, hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, "İstanbul içinde bir hafif yağmur ihtimali gözüküyor. Bugün bu serin hava iki üç gün boyunca üzerinizde kalacak" dedi. Peki, bugün hava nasıl olacak? işte, il il 10 Temmuz hava durumu raporu.