Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji'den yağış müjdesi geldi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
10 Temmuz 2025 yurt geneli hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre, 10 Temmuz 2025'te Türkiye genelinde hava durumu değişiklik gösterecek. Özellikle İstanbul ve çevresinde, sıcaklıkların düşmesi ve bazı illerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul'da bugün sıcaklıklar, nem oranıyla birlikte artarken, hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, "İstanbul içinde bir hafif yağmur ihtimali gözüküyor. Bugün bu serin hava iki üç gün boyunca üzerinizde kalacak" dedi. Peki, bugün hava nasıl olacak? işte, il il 10 Temmuz hava durumu raporu.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık