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Görevi devreden Fahrettin Altun'dan teşekkür mesajı

Görevi devreden Fahrettin Altun'dan teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini Burhanettin Duran'a devreden Fahrettin Altun, teşekkür mesajı yayımladı.

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Cumhuraşkanı Erdoğan'ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

7 yıla yakın bu görevi başarıyla sürdüren Altun, sosyal medya hesasından teşekkür mesajı yayımladı, görevi devrettiği Duran'a başarı diledi. İşte o açıklama:

25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik.

Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

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