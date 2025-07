Burhanettin Duran kimdir aslen nereli? Evli ve 3 çocuk babası

TÜRKİYE Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran aslen Sakarya Adapazarlı. 1970 doğumlu olan Burhanettin Duran evli ve eşi ile 3 çocukları bulunuyor. İmam Hatip mezunu olan Burhanettin Duran, Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldı.

01 Ocak 1970 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğan Burhanettin Duran, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran'ın yeğenidir. Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda tamamlayan Burhanettin Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalışan Burhanettin Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Burhanettin Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Burhanettin Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu.

SETA'daki görevi

2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi. Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.

Burhanettin Duran'ın bakanlık görevi

Burhanettin Duran 20 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaya başladı.

Burhanettin Duran eşi ve çocukları

Evli olan Burhanettin Duran'ın 3 çocuğu var.

Akademik Çalışmaları

Değişik kitap ve dergilerde Türk dış politikası, Türk siyasi hayatı, Avrupa, Ortadoğu’da dönüşüm ve siyaset, demokrasi, sivil toplum, Türk düşünce tarihi ve İslamcılık konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı kitabı yayımlanmıştır. Makaleleri Middle Eastern Studies, Journal of Muslim Minority Affairs, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Insight Turkey, the Muslim World, Euro Agenda, Perceptions, Orient, Liberal Düşünce, Muhafazakar Düşünce, Demokrasi Platformu, Hece, Bilgi ve Sivil Toplum dergilerinde yayınlanmıştır. Türk Dış Politikası Yıllığı (2009-2023) editörleri arasındadır.