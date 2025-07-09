Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumartesi gününü işaret eden Çelik, "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi.

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PKK'nın cuma günü silah bırakacağı kesinleşirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin NTV canlı yayınında konuşan Çelik, cumartesi gününü işaret etti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MECLİS KOMİSYONU, PKK'NIN FESHİ İLE İLGİLİ YOL HAZIRLIĞI YAPACAK

Çelik, şunları söyledi: "Meclis komisyonu PKK'nın feshi ve silah bırakmayla ilgili yol hazırlığı yapacak. Muhalefetin eleştirilerinden yararlanmaya çalışıyoruz. 'İhanet', 'taviz' gibi söylemler doğru bir şey değil. Devletin temel değerlerinde müzakere söz konusu değil. Burada odağımızı kaybetmeyelim.

Tabii ki herkesin fikrine ve desteğine ihtiyaç var ama bunu siyah-beyaza çevirmemek lazım. Şehitlerin hatırasına gölge düşürecek hiçbir şey olmayacak. Sonuçta devletimiz ve milletimiz için bir yol vuracağız. Meclis'in bu şekilde devreye girmesi çok kıymetli. Bunu sakin bir şekilde tartışalım.

IRAK VE SURİYE'DEKİ SÜREÇ

Irak'ı temsil eden tüm unsurlar sürece destek veriyor. Suriye'de yaklaşımımız şu. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü olsun. Tek bir ordusu olsun. Suriye'nin PKK'sı SDG'nin silah bırakması orduya entegrasyon yöntemiyle olabilir. SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu tamamlanmalı, SDG ordunun bir parçası olmalı.

"SDG'NİN SURİYE ORDUSUNUN BİR PARÇASI OLMASI GEREKİR"

SDG'ye tavsiyem süreci hızlandırmaları yönünde. SDG'de silah bırakma süreci gerçekleşmediği takdirde orası hem Suriye için hem de Türkiye Cumhuriyet için bir tehdit unsuru haline gelecektir. SDG'nin Suriye ordusunun bir parçası olması gerekir. Büyük güçler sonuna kadar burada kalmayacaklar. Biz istiyoruz ki halklar burada birlikte yaşasınlar. Büyük güçler gittiğinde herkesin hamisi Türkiye olacaktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ CUMARTESİ SABAHIU TARİHİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK"

Bir mesaj örgütün silah bırakmasına yönelikse devletin nasıl aleyhine olabilir? Mesajın odak noktası örgütün feshi ve silah bırakmasıdır. Odağımız fesihtir, terör örgütünün silah bırakmasıdır.

Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak."