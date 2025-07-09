Donald Trump: Bu hafta Gazze anlaşması sağlanabilir

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Donald Trump, Gazze'de bu hafta anlaşma olabileceğini duyurdu.

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Gazze'ye yönelik insanlık dışı tutumunu sürdüren İsrail saldırılarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 58 bin Filistinli hayatını kayberken, gözler bölgeden gelecek ateşkese çevrildi.

Henüz bir ilerlemenin kaydedilemediği görüşmeler sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

NETANYAHU: "60 GÜNLÜK BİR ATEŞKESTEN BAHSEDİYORUZ"

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox televizyonuna verdiği röportajında, "Gazze Şeridi'ndeki canlı ve ölen İsrailli esirlerden yarısının serbest kalacağı, 60 günlük bir ateşkesten bahsediyoruz.

Bence ateşkesin gerçekleşmesi için iyi bir fırsat var ve olacak, aynı şekilde başından beri koyduğumuz hedefleri gerçekleştireceğiz." dedi.

DONALD TRUMP: "BU HAFTA GAZZE ANLAŞMASI SAĞLANABİLİR"

Gazze'de ateşkese ilişkin Donald Trump'tan akşam saatlerinde umutlandıran bir açıklama geldi...

Trump, Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal liderleriyle yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Donald Trump'a, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi hatırlatılarak Gazze'nin durumu soruldu.

Trump, Gazze konusunda, bu hafta anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildirdi.

"60 GÜNLÜK ATEŞKES GETİRECEK BİR ANLAŞMAYA VARACAĞIMIZI UMUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısı sonunda dün gazetecilere açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Netanyahu ile görüşmemizin merkezinde Gazze olacak. O da bu sorunu çözmek istiyor, ben de. Karşı taraf da aynı noktada. Bu trajedi artık bitmeli. Bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz." demişti.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ

Netanyahu, perşembe günü sonlanması beklenen Washington ziyareti kapsamında salı ve çarşamba günleri sabah saatlerinde Başkan Trump'la Beyaz Saray'de iki kez görüştü.

Netanyahu'nun ABD ziyareti ve Trump'la gerçekleştirdiği iki görüşme, daha önceki ziyaretlerden farklı olarak ortak bir basın toplantısının yapılmamasıyla dikkati çekti.

GAZZE'DE ACI BİLANÇO

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 58 bin Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin kişi de yaralandı.