Rusya'dan Orta Doğu kararı! Putin görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kararname imzalayarak, Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u görevden aldı.Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.
PUTİN, ORTA DOĞU İLE AFRİKA TEMSİLCİSİNİ GÖREVDEN ALDI
Putin imzaladığı kararnameye göre, Orta Doğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov görevlerinden alındı.
Tass'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bogdanov'un istifa ettiği iddia edildi.