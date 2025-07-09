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CHP'li 2 belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti

CHP'li 2 belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki CHP'li meclis üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu, partilerinden istifa etti.

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CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde meclis üyesi olan Teker ve Karahasanoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk ne yazık ki Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur. Seçim dönemi boyunca sokak sokak, cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz. Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve bağımsız meclis üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz."

CHP
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