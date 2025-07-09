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HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan ve Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı ile bir araya geldi

Bakan Fidan ve Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittikleri Pakistan’da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından İslamabad’da kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ve Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şerif ile bir araya geldi.

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