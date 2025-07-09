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Bakan Memişoğlu duyurdu: 18 bin sağlık personeli atanacak

Bakan Memişoğlu duyurdu: 18 bin sağlık personeli atanacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin sağlık personeli atamasının ekimde yapılacağını duyurdu. Memişoğlu, metan gazından zehirlenen yaralı askerlerin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenen askerlerden tedavisi devam edenlerin sağlık durumu sorulan Memişoğlu, bu askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

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