CHP'li milletvekilleri, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile beraberlerindeki CHP milletvekilleri, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

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TBMM'den Adalet Bakanlığı'na, ellerinde gözaltında bulunan CHP'li belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı dövizler ve "Egemenlik milletindir" yazılı pankart ile yürüyen milletvekilleri, sonrasında basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "Biz, Adalet Bakanlığı önünde adalet arıyor değiliz. Türkiye'de yaşananların ne olduğunu biliyoruz ve bunu halka anlatmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devam ettiğini hatırlatan Günaydın, seçilmiş belediye başkanlarının neredeyse tamamının tutuklandığını söyledi.

"Dimdik ayakta olduklarını, "hak, hukuk, adalet" diye bağırmaya devam ettiklerini vurgulayan Günaydın, "30 yıldır Antalya'da Konyaaltı'dan başlayarak belediye başkanlığı yapan Muhittin Böcek'i gözaltına alıp tutuklayarak Antalya'nın iradesine el koyacağınızı mı sanıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin baklava kutusunda para teslim aldığı anlara ilişkin görüntülere de değinen Günaydın, "O baklava kutusu diye iddia edilen konunun, muhakkik arkadaşlarımızı gönderdik, üç milletvekili soruşturmasını yapıyor. Kısa süre içerisinde gelecek, Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yapacak." diye konuştu.

CHP'li Günaydın, 102 yıllık partilerinin, düzenlenen operasyonlarla çökertilmeye çalışıldığını savunarak, "Ne yoldaşlarımızı hapishanelerde terk ederiz, ne döner Ankara'ya sizin gibi salon siyaseti yaparız, ne de size teslim oluruz. Milletin açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Günaydın, "Yargı bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Bağımsız ve tarafsız yargıya boynumuz kıldan incedir. Ama adliye koridorlarından ve emniyet koridorlarından siyasi ikbal devşirmeye çalışanlara kapımız kapalıdır. Millet büyüktür, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiye inanan tüm paydaşlarıyla beraber dimdik ayakta durmaya devam edecektir." sözlerini sarf etti.

Gökhan Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından Meclis'te yaptıkları "kürsü işgaline" destek veren DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'ye teşekkür etti.