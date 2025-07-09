İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler eylem başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.

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İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçiler, işten çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla sendikanın İzmir Şubesi önünde toplandı.

Daha sonra Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası'na doğru yürüyüşe geçen işçiler, sloganlar attı.

Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, burada yaptığı açıklamada, işten çıkarılan birçok işçi ve ailelerinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan sendika üyesi yaklaşık 400 işçinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından belediye gelirlerinin az olması sebebiyle işten çıkarıldığını hatırlatan Atalay, şunları kaydetti:

"Başkan, kendi bilgisi, işveren sendikasının onayıyla imzalanan toplu sözleşmenin ücret zammından vazgeçilmesini dayatıyor. Aksi takdirde, 'toplam 1030 emekçiyi, açlığa yoksulluğa terk edeceğim' diyor. Cemil Başkan, sadece emekçileri değil, onların ailelerini, umutlarını, geleceklerini yok ediyor. Belediyeyi emekçiler yönetmiyor. Yüzlerce emekçiyi işten çıkarıp yerel seçim sonrası belediyeye 2 bin 500 işçi alan da emekçiler değil. Cemil Başkan emekçiler onun kulu kölesi olsun istiyor. İşçi çıkarmalarla taşeronlaşmanın önünü açmak istiyor. O nedenle emekçilerle halkı karşı karşıya getirmek için 132 bin liralık asılsız bordroları paylaşıyor."

Atalay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde aynı şartları taşıyan sözleşmeye imza attığını öne süren Atalay, "Karşıyaka'da doğru olan, Büyükşehirde neden eğri? Usulüne göre imzalanan toplu sözleşmeye mahkemenin bile müdahale etme yetkisi yokken Tugay Başkan bu yetkiyi kendinde nasıl görüyor?" diye konuştu.

Savaş Atalay, işten çıkarılan tüm işçiler görevine dönene kadar Büyükşehir Belediyesi önünde eylemlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Eyleme, işten çıkarılan işçilerin yanı sıra, Belediye-İş yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, 24 Haziran'da, İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 1030 kişinin işten çıkarılma sürecinde sorun çözülmediği takdirde eyleme başlayacaklarını açıklamıştı.