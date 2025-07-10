Ünlü bir bölgenin göbeğinde ama kimse bilmiyor peri masallarındaki köy
TÜRKİYE'nin dört bir yanı cennet. O cennetler içinde saklı kalan bir mekan artık bilinmek istiyor. Tarihi Kapadokya bölgesinde göbeğinde yer alan İbrahimpaşa köyü peri masalından fırlamış gibi. Turizme dahil olmaya karar veren köy, saklı kalan güzelliğini paylaşacak.
Tarihi taş evleri, peri bacaları ve bozulmayan dokusuyla eden Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyü saklı bir cennet. Peri masalından fırlamış gibi duran köy, gözde turizm bölgesi Kapadokya'nın tam ortasında yer alsa da şimdiye kadar gizli kalmaya başarmış. Özgün dokusunu koruyan köy, şimdi turizme açılmak ve 'bilinmek' istiyor.
Hititler döneminden beri insanlara ev sahipliği yaptığı bilinen, kayadan oyma tarihi yapıların yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel değerlere sahip 525 nüfuslu köy, Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Göreme ve Uçhisar beldelerine 8, Ortahisar'a 7, Ürgüp ilçesine 11, Nevşehir kent merkezine ise 18 kilometre mesafede yer alıyor.
İbrahimpaşa köyü, tarihi taş evleri, doğa yürüyüşüne elverişli vadileri ile Roma, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemlerine ait yapılarıyla dikkati çekiyor. Köy, tepeden vadiye doğru uzanan bölgeye özgü tüf kayadan oluşan burun üzerine imar edilmiş taş evleriyle konuklarına güzel görüntü sunuyor.
Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığının turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamındaki "Kapadokya Kültür Yolu" rotasında bulunan köyün, tarihi dokusu korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.