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Afyonkarahisar'da feci kaza! Üsteğmen öldü, otomobildeki yazı dikkat çekti

Afyonkarahisar'da feci kaza! Üsteğmen öldü, otomobildeki yazı dikkat çekti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin (31) öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı. Üsteğmenin evlilik izninde bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin arka camındaki "Özlem-Ömer sonsuza kadar" yazısı dikkat çekti.

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Ömer Faruk Aytekin, (31) idaresindeki 79 EB 425 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında H.E'nin (78) kullandığı 32 YU 155 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Özlem Aytekin, traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç., (48) yaralandı İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üsteğmen öldü, eşinin durumu ağır

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İleri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Aytekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özlem Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Aytekin'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olduğu ve evlilik izninde bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Üsteğmen öldü, otomobildeki yazı dikkat çekti - Resim: 0

Otomobildeki yazı dikkat çekti

Kazaya karışan otomobilin arka camındaki "Özlem-Ömer sonsuza kadar" yazısı dikkati çekti.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Üsteğmen öldü, otomobildeki yazı dikkat çekti - Resim: 1

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