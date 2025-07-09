Vodafone, yeni dijital sadakat platformu "Vodafone Happy"yi tanıttı

Vodafone, faturalı tüm müşterilere hitap eden yeni dijital sadakat platformu "Vodafone Happy"yi tanıttı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Happy, 11 milyon aktif kullanıcıya ve 18 milyon müşteriye yönelik sunduğu indirimlerle şirketin bugüne kadar en çok kullanıcıya ulaşan dijital sadakat uygulaması olmayı hedefliyor.

Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilebilen platform, sadece belirli müşteri segmentlerine değil, tüm faturalı abonelere çeşitli indirimler ve sürpriz hediyeler sunacak.

Platformda toplam 48 farklı markaya ait kampanyalar yer alırken, bu kampanyaların tümünden yararlanan bir müşterinin yıllık en az 7 bin lira kazanç sağlaması bekleniyor.

Vodafone, bir yıl içinde yaklaşık 2 milyon kampanya kullanımına ulaşmayı ve toplamda 320 milyon lirayı aşkın fayda sunmayı hedefliyor.

Vodafone Red müşterileri, Vodafone Happy kapsamında sunulan tüm fırsatlara ek olarak bazı premium faydalardan da yararlanabilecek.

Red kullanıcılarının her bir marka için elde edeceği indirim hakkı daha fazla olurken, tüm haklarını kullanan bir Redli müşteri yıllık en az 20 bin lira kazanç elde edebilecek.

Genç müşteriler ise Vodafone Pay üzerinden yapacakları harcamalarda aylık 5 bin liraya kadar nakit iade alabilecek.

"Platformda 48 farklı marka indirim kampanyası var"

Vodafone'un sevilen uygulamalarından Hediye Çarkı, Vodafone Happy kapsamında her hafta sürpriz hediyeler ve internet paketleri sunmaya devam edecek.

Toplam yıllık 720 milyona varan hediye GB, Vodafone FLEX ile cihaz ve aksesuar alımlarında indirim, Vodafonelulara Özel Hepsiburada'dan kupon kodu ve Vodafone Pay'dan nakit iadeye kadar birçok sürpriz Hediye Çarkı'nda müşterileri bekliyor.

Ayrıca platformun yenilenen arayüzü sayesinde kullanıcılar, tüm haklarını ve kalan indirimlerini kolaylıkla görüntüleyebilecek.

Açıklamada Vodafone Happy tanıtım toplantısındaki konuşmasına yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kullanıcıların, "kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissettiren, ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri hızlı, kolay ve basit bir deneyimle sunan" marka beklentileri olduğunu belirtti.

Vodafone olarak, bugüne kadar kullanıcılarına bulundukları segment ihtiyaçlarına özel, bütçelerine katkıda bulunan, kendilerini avantajlı hissettirecek çeşitli faydalar sunduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Şimdi 'Vodafone Happy' ile daha da büyüyen bir sadakat platformu lanse ediyoruz. 'Vodafone Happy', 11 milyon aktif kullanıcısı ve 18 milyon müşteriye açtığı indirimlerle şirketimizin bu zamana kadar en çok müşteriye ulaşan, sektörde en kapsayıcı dijital sadakat platformu olacak. Platformda 48 farklı marka indirim kampanyası var. Herhangi bir müşteriye yıllık minimum 7 bin lira kazanç sağlıyoruz. 'Vodafone Happy'deki marka indirimleriyle kendi kendini çıkaran tarifeler dönemini başlatıyoruz. 'Vodafone Happy' ile tüm müşterilerimize onları düşündüğümüzü, bizimle oldukları için mutlu olduğumuzu ve onlara değer veren bir marka olduğumuzu göstermek istiyor ve birçok sektörün bulunduğu çok büyük bir marka ekosistemi yaratıyoruz."