Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Erdoğan, " Bu sürecin sabote edilmesine fırsat vermeden mümkün olan en kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz." dedi. Erdoğan, CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Özel'in seçim çağrısına da yanıt verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine 12 şehit askerimize rahmet dileyerek başladı. Erdoğan'ın gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci, DEM Parti ile görüşmesi, İklim Kanunu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları, orman yangınları vardı.

Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu sürecin sabote edilmesine fırsat vermeden mümkün olan en kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz" dedi.

İklim Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsatan Erdoğan, "Tarım yasaklanacak, çiftçi ekemeyecek, millete yapay et yedirilecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir. İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur. 1 karış toprağımızı teslim alacak güç dünya üzerinde mevcut değildir. " şeklinde konuştu.

"100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi"

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili konuşan Erdoğan "100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi. Neticede, yüzlerce mağdur son çare olarak gidiyor yargıya başvuruyor. Ellerini attıkları her şey gibi, ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı, baklava olmuştur. CHP yönetimi hırsıza, yolsuza, sahtekara, sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir fakat devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz, yapamaz. Milletin emanet ettiği belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz, halkın parasını hamutuyla götürdüyseniz, kusura bakmayın, yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP lideri Özel'in seçim çağrısına da yanıt verdi. Erdoğan, "Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028'de, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp, 'şu tarihte seçim yapılsın' demek hayaliniz olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kıymetli misafirler her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Son günlerde hadsiz saldırıların muhatabı olan AK Gençliği çoşkularında genç arkadaşlarımı bugün özellikle selamlıyorum. Gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Grup toplantımızı şehit olan 12 kahraman askerimizin derin üzüntüsü içinde gerçekleştiriyoruz. Arama tarama faaliyetinde yoğun metan gazına maruz kalan 19 kahraman askerimizden 12'si maalesef şehit oldu. Şehitlerimize sonsuz rahmet niyaz ediyorum. Kuran'ı Kerim bize şehitlerimizin ölmediğini yaşadığını Allah katında rızıklandırıldıklarını müjdeliyor. Onlar peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine kavuştular.

"Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti"

Şehit Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kahramanların nice anısı, örnek alınacak nice hikayesi var. Tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyor her birinin gözlerinden öpüyorum. Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti.

Terörsüz Türkiye mesajı: "Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz"

Önce Terörsüz Türkiye ardından terörsüz bölge amacına ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad ederek, fedakarlıkların boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Şehitlerimizin değerlerinin rehberliğinde Türkiye'yi yarım asırlık musibetten kurtarıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak. Bunun da kazananı Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla tüm Türkiye olacak. Ne yapıyorsak işte bu anlayışla yapıyoruz.

Pazartesi günü DEM Parti Meclis Başkan Vekili Sayın Pervin Buldan ile Sayın Mithat Sancar'ı kabul ettik. Kendileriyle oldukça samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı evreye giriyoruz. Bu sürecin sabote edilmesine fırsat vermeden mümkün olan en kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz.

Sayın Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında verdiği güçlü mesajlar için kendisine bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum.

İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra da yine birlikte yol yürüyeceğiz.

Son grup toplantımızdan bu yana ülke gündemini meşgul eden iki konuya değinmek istiyorum. 1387’si ormanlık alanda 1895’si orman dışı alanlarda 3282 yangın bu yıl şehirlerimizi etkisi altına aldı.

Yılbaşından itibaren çıkan yangınların dörtte biri son 13 günde meydana geldi. 20 büyük yangına karşı amansız mücadele verdik.

"Şuursuzluk örneğidir"

2021’de Paris İklim Anlaşması’nı imzaladık. Devamı niteliğindeki İklim Kanunumuz da kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını netleştirdik. Tarım yasaklanacak, çiftçi ekemeyecek, millete yapay et yedirilecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir. İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur. 1 karış toprağımızı teslim alacak güç dünya üzerinde mevcut değildir.

"Tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler"

CHP’nın hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950’ye kadar uzanıyor. Bakmayın bunların hak hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine. Bunların anladığı iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla iktidarı gasp etmektir. Biz AK Parti olarak CHP ile 2002 kasım ayından beri tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Bunlara yabancı değiliz iyi tanırız. Bu yarışı ittifak çatıları altında da yürüttük. Seçimlerin tamamında AK Parti Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi.

6’lı masa diyerek tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Yine yenildiler. Bay Kemal’i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini sandığa gömdük. Seçim kazanmadan Bay Kemal’e şirinlik yapan kapı kollarını da hezimete uğrattık. Anketlere göre tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler.

Özgür Özel'e sert sözler: "Meyhane ağzıyla bağırıyor"

Konuşmalarında tutarlılık desen yok. Cumhur İttifakı olarak ülkemize her biri altın değerinde 5 yıl kazandırmakla kalmamış milletimizin istikbalini de kurtarmışız. Bu partinin başında bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan zat meyhane ağzıyla bağırıyor. Bir sonraki kürsüde söylediklerinin tersi zırvaları arka arkaya sıralıyor. Konuşmalarında mantık örgüsü hak getire. Ülkeye bir faydası yok ama en azından milleti eğlendiriyor.

"100 yıllık Halk Partisi olmuş haraç partisi"

Bu pespayeliğin de gerisinde utanç verici başka bir tablo var. Yargı gelmiş geçmiş en büyük hırsızlık çetesine yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edenlerin, edilenlerin rüşvet alanların hepsi CHP’li. Ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları deşifre olmaya başladı. Gazete ve tvlere yansıyanları görmüşsünüzdür. TOKİ ile yarışacak vizyon projemiz dedikleri kooperatif skandalında hakkını mahkemede arayanlar da CHP’lilerden oluşuyor. İnşaat aşamasındayken demirden çaldıkları için skandal patlak veriyor. Söz konusu kooperatif CHP’nin örnek gösterdiği bir proje. 100 yıllık Halk Partisi olmuş haraç partisi.

"Ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir"

Yargının tek yaptığı önüne gelen şikayetlerin gereğini yerine getirmekten ibaret. Ortada siyasi değil hukuki bir süreç var. Bu sürecin hiçbir tarafında biz yokuz. CHP rüşvet alınırken suçüstü yapılan bir olayı bile utanmadan bize mal etmeye çalışıyor. Gözaltı olunca hemen siyasi operasyon dediler. Şimdi genel başkanı çıkmış şok oldum diyor. Sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun en sonunda rezil rüsva olursun. Bunlar ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir.

"Yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz"

CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur. CHP hırsıza yolsuza sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir ama devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz. CHP’liler şehirleri adeta haraca bağladı. İster valizde ister baklava kutusu olsun rüşvet aldıysanız halkın parasını hamuduyla götürdüyseniz yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz.

Mecazen diyerek onları rahatlatalım telef olup gittiler. Biz milletimizin desteğiyle mücadeleye devam ediyoruz. Bizi engellemek için kumpastan darbeye kadar her yolu denediler. Aldıkları sınırsız uluslararası desteğe rağmen başaramadılar.

Özel'in seçim çağrısına yanıt

Haksızlıklar ve milli iradeyi hedef alan alçak saldırılar karşısında tavrımız hep böyle oldu. Demokratik sistem içinde meşruiyetten ayrılmadan mücadelemizi sabırla yürüttük. Son dönemde çıkardıkları gürültüde aynı aklı görüyoruz. Batılı ülkelere Türkiye'ye niçin müdahale etmiyorsunuz diyecek kadar alçalabileceklerine şahit olduk. Bir süredir sandıkta sandık deyip duruyor. Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028'de, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp, 'şu tarihte seçim yapılsın' demek hayaliniz olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok.