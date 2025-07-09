Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı
Fenerbahçe Portekiz kampı öncesi transferde vites yükseltti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, dünya yıldızı için bizzat devreye girdi.
Yeni sezon için sahaya inen Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Kanarya, Samandıra'da geçtiğimiz gün top başı yaptı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek adına kadrosuna da önemli isimleri transfer etmek istiyor. Birçok yıldızla temasa geçen Kanarya, Jose Mourinho'nun da onayıyla hamlelerini hızlandıracak.
Fenerbahçe bombayı onunla patlatmaya hazırlanıyor!
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, transferde ikinci bombasını Manchester United'ın kadroda düşünmediği Marcus Rashford ile patlatmaya hazırlanıyor.
İngiliz devinde teknik direktör Ruben Amorim'in planlamasında yer almayan yıldız oyuncu için kısa süre içinde harekete geçilecek.