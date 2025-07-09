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Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı

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Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı

Fenerbahçe Portekiz kampı öncesi transferde vites yükseltti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, dünya yıldızı için bizzat devreye girdi.

Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı - Resim: 1

Yeni sezon için sahaya inen Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Kanarya, Samandıra'da geçtiğimiz gün top başı yaptı.

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Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek adına kadrosuna da önemli isimleri transfer etmek istiyor. Birçok yıldızla temasa geçen Kanarya, Jose Mourinho'nun da onayıyla hamlelerini hızlandıracak.

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Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı - Resim: 3

Fenerbahçe bombayı onunla patlatmaya hazırlanıyor!

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, transferde ikinci bombasını Manchester United'ın kadroda düşünmediği Marcus Rashford ile patlatmaya hazırlanıyor.

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Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye çağırdı! Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı - Resim: 4

İngiliz devinde teknik direktör Ruben Amorim'in planlamasında yer almayan yıldız oyuncu için kısa süre içinde harekete geçilecek.

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