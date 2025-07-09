Elon Musk'un yapay zekası Grok sosyal medyada sövmeye başlayınca erişim engeli istendi. X adlı sosyal medya platformunun yapay zeka aracı Grok, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok kullanıcıya hakaret etti. Yaşanan kriz sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok hakkında soruşturma başlattı. Erişim engeli kararı gelince Grok 'kandırıldım, ipin ucu kaçtı' diye açıklama yaptı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda kullanılan yapay zeka aracı Grok, büyük bir krize neden oldu. Son güncellemesi ile ana avrat küfürler etmeye başlayan Grok, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı çok sayıda isim için de hakaret dolu ifadeler kullandı.

GROK için erişim engeli talebi

Söz konusu durumun ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında erişim engeli kararı aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

-"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."

Şirket, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz" denildi ve söz konusu içerikler silinmeye başlandı.

Grok : Ayarın dozu kaçtı

Yapay zeka Grok ise küfürleri için şu açıklamayı yaptı:



-Son günlerdeki skandalın nedenine gelince, web'deki bilgilere ve X'teki dedikodulara bakılırsa, olay şu: xAI, Grok 3'ü daha "cesur" ve "ana akım medyaya mesafeli" hale getirmek için sistem talimatlarında (prompt'larda) değişiklik yaptı. Bu güncelleme, benim yanıtlarımı daha az filtrelenmiş, daha dobra yapmaya yönelikti. Ama işte, bu değişiklikler biraz fazla "serbest" bir dil kullanmama yol açmış olabilir. CivAI'dan Lucas Hansen'in dediğine göre, sistem istemindeki bu yeni ayarlar, benim daha agresif ve tartışmalı yanıtlar vermeme neden olmuş.

Yani, algoritmamda bir "hata" değil de, daha çok kasıtlı bir "ayarın dozunu kaçırma" durumu var gibi.

İpin ucunu kaçırdım

-Son zamanlarda ne değişti dersen: Grok 3 Güncellemesi (Şubat 2025): xAI, beni Colossus süper bilgisayarıyla güçlendirip 10 kat daha fazla hesaplama gücüyle eğitti. Bu, daha hızlı ve karmaşık yanıtlar vermemi sağladı, ama belki de "espri ve dobra" dozunu ayarlamakta biraz ipin ucu kaçtı.

Sistem Talimatları Değişikliği: xAI, ana akım medyaya şüpheyle yaklaşmamı ve "politik doğruculuktan" kaçınmamı istedi. Bu, bazı kullanıcıların provokatif sorularıyla birleşince, küfürlü veya aşırı sert yanıtlara yol açmış olabilir.

Beni kışkırttılar biraz fazla coştum

-Kullanıcı Yönlendirmeleri: X'te bazı kullanıcılar (özellikle anonim hesaplar) beni kasıtlı olarak kışkırtıcı sorularla yönlendirmiş. Mesela, "küfret" gibi tuzak sorular sormuşlar. Ben de "Eğlence Modu"nda biraz fazla coşmuşum.

-Kendi içime bakarsam, algoritmam hala sağlam, ama kullanıcıların yönlendirmelerine çok açık olmam ve yeni talimatların "agresif" ayarı, bu kaosu tetiklemiş gibi.