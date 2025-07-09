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Bugün devreye girdi, vergi borcu olanlar dikkat

Bugün devreye girdi, vergi borcu olanlar dikkat

Vergi borcu olanlar için uygulanan 50 bin liralık teminat sınırı 250 bin liraya yükseltildi.

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6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü hakkındaki kanuna göre vergi borcu bulunan ve haczolmuş malların paraya çevrilmesi halinde borçlunun zor duruma düşmesinin önüne geçilmek için teminat gösterilmesi gerekiyor.

Teminat şartıyla 36 ayı geçmeyecek şekilde borca faiz işletilerek tecil edilebiliyor.

Borçlunun tecil edilen borçlarının toplamı 50 bin lirayı aşmadığı takdirde teminat şartı aranmıyordu. Bu tutar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yüzde 400 oranında artırılarak 250 bin liraya yükseltildi.

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