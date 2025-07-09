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15 Temmuz günü ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Temmuz günü ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşımda ücretsiz raylı hatlar belli oldu. Marmaray, İZBAN, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerini ücretsiz yapacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 9 Temmuz tarihli kararına göre 15 Temmuz günü ulaşım ücretsiz olacak.

Marmaray, İZBAN, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz yapılacak.

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