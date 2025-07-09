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Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı

Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda ülkede nadir görülen kara leylek görüntülendi.

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Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, çay yatağında kuş gözlemi yaptığı sırada kara leylek gördü. Bir süre kuşu gözlemleyen Şenol, daha sonra türü görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Şenol, farklı zaman dilimlerinde yaptığı gözlemlerde dişi ve erkek kara leyleği fotoğrafladığını söyledi.

Türkiye'deki nadir türlerden biri olan kuş türünü son yıllarda Abana'da da görmeye başladıklarını anlatan Şenol, "Mayıs sonu gibi bu türü Abana'da görmeye başladık. Çay yatağına yakın ormanlık alanda yuvalarının olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 2 ay ilçede durup ağustos ayı itibarıyla göç yolculuklarına devam ediyorlar. Ezine Çayı'ndaki ıslah çalışmaları tamamlandığında kara leylekler burada daha çok ürüyerek varlığını sürdürecek." dedi.

Şenol, bölgede kara leyleklerin görülmesinin kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

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