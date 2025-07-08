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Bursa'da korkunç görüntü! Çürümüş hayvan kafaları...

Bursa'da korkunç görüntü! Çürümüş hayvan kafaları...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Bağkur Sanayi Sitesi'nde sağlıksız koşullarda büyükbaş hayvan kafalarının istiflendiği ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletme zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağlıksız koşullarda et istiflendiği tespit edilen ve ruhsatsız olduğu belirlenen işletme mühürlendi.

Bağkur Sanayi Sitesi'nde çok sayıda hayvan kafasının sağlıksız koşullarda depolandığı yönünde ihbar alınan bir işletmede Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, çok sayıda büyükbaş hayvan kafasının üst üste istiflendiği, bozulmak üzere olduğu ve hijyen koşullarından uzak şekilde muhafaza edildiği saptandı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme zabıta ekiplerince mühürlenirken iş yeri sahipleri hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, sağlıksız gıda bulundurmak ve satmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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