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Trump yine dünyayla oyun oynuyor! Tüm ülkelere sürpriz mektup

Trump yine dünyayla oyun oynuyor! Tüm ülkelere sürpriz mektup

ABD Başkanı Donald Trump, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını kaydetti. Trump, ülkelere mektup yolladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından ABD'nin diğer ülkelere uygulayacağı gümrük tarifelerine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

1 AĞUSTOS'TAN SONRA SÜRE UZATILMAYACAK

Paylaşımında tarife mektuplarına işaret eden Trump, "Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektupların yanı sıra, bugün, yarın ve gelecek birkaç günde gönderilecek mektuplara göre, gümrük vergileri 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlanacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Trump, başka bir deyişle "paranın 1 Ağustos itibarıyla tahsil edileceğini" belirterek, hiçbir uzatma verilmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

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