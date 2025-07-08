BIST 10.012
DOLAR 40,02
EURO 46,83
ALTIN 4.246,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da apartmanda çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da apartmanda çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında, iddiaya göre klima motorunun alev alması sonucu yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Apartman boşluğunu saran dumanlar nedeniyle dışarı çıkamayan diğer dairelerdeki 7’si çocuk, 10 kişi ekiplerce maske takılarak aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yangın diğer dairelere sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu
Foto Galeri Orkun Kökçü gemileri yaktı, Süper Lig ekibine geliyor! Bonservisi bile belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Birinci parti AK Parti mi CHP mi tartışmasını bitiren anket! İşte GENAR verileri
Birinci parti AK Parti mi CHP mi tartışmasını bitiren anket! İşte GENAR verileri
Ortaokullara ana sınıfı açılabilecek
Ortaokullara ana sınıfı açılabilecek
Rusya’da Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia'ya ceza yağdırdı
Rusya’da Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia'ya ceza yağdırdı
Muhammed Yakut İstanbul'da gömüldü! Zekeriya Öz uğurladı iddiası olay olmuştu
Muhammed Yakut İstanbul'da gömüldü! Zekeriya Öz uğurladı iddiası olay olmuştu
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrılı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrılı
İstanbullular dikkat! Sıcaklık daha da artacak, uzmanlar çarşamba için 'çok riskli' deyip uyardı
İstanbullular dikkat! Sıcaklık daha da artacak, uzmanlar çarşamba için 'çok riskli' deyip uyardı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere tutuklandı mı? Başkanlarla ilgili önemli gelişme
Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere tutuklandı mı? Başkanlarla ilgili önemli gelişme
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 'TRT' yanıtı darbe suçlaması için ne dedi?
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 'TRT' yanıtı darbe suçlaması için ne dedi?
Gazze’de can kaybı 57 bin 523’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 57 bin 523’e yükseldi
Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler yarın Pakistan'ı ziyaret edecek
Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler yarın Pakistan'ı ziyaret edecek
Ümraniye'de içinde 622 bin lira bulunan çantanın gasbedilmesiyle ilgili yeni gelişme
Ümraniye'de içinde 622 bin lira bulunan çantanın gasbedilmesiyle ilgili yeni gelişme