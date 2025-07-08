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Ümraniye'de içinde 622 bin lira bulunan çantanın gasbedilmesiyle ilgili yeni gelişme

Ümraniye'de içinde 622 bin lira bulunan çantanın gasbedilmesiyle ilgili yeni gelişme

Ümraniye'de ışıklarda bekleyen otomobilin içerisinde oturan kişinin içinde 622 bin lira bulunan çantasının gasbedilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, İmes Caddesi'nde ışıklarda bekleyen aracın yolcu koltuğundaki C.G.'nin bankadan çektiği 622 bin lirayı koyduğu çantanın motosikletli şüphelilerce gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın ışıklarda beklediği sırada motosikletten inen kasklı şüphelinin, aracın sağ ön camını sert bir cisimle kırarak çantayı zorla alıp kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, Ümraniye, Pendik ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, E.O, U.A.Ö. ve E.K.'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 80 bin 950 lira, 3 bilezik, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek, 2 motosiklet kaskı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerden E. O'nun 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 17 kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, şüphelilerin gasp olayından sonra paranın bir kısmıyla kız arkadaşlarına hediye bilezik aldıkları öğrenildi.

Öte yandan, gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletten inen kasklı şüphelinin, trafik ışıklarında bekleyen aracın camını kırarak çantayı zorla aldığı daha sonra da motosiklete binerek kaçtığı anlar yer alıyor.

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