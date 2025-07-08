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CHP'li Özgür Çelik ifadeye çağrıldı! Hileli seçim soruşturmasında flaş gelişme

CHP'li Özgür Çelik ifadeye çağrıldı! Hileli seçim soruşturmasında flaş gelişme

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in 2023 Ekim ayında gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi ile ilgili ifadesine başvurulacak .

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2023 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz şubat ayında CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında soruşturma başlatmıştı.

CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddialarına yönelik soruşturma başlatan başsavcılık, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olarak seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda görev alan parti yetkililerini dinleme kararı almıştı.

Kurultayda, Özgür Özel'e karşı yarışı kaybeden bir önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP grup başkan vekili Akif Hamzaçebi'nin soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade vermesi kararlaştırılmıştı.

812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.

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