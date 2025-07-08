İmamoğlu'nun diploma davası eylülde görülecek

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan diploma davasının ilk duruşması 11 Eylül’de görülecek.Abone ol
Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "lisans diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun, zincirleme şekilde “resmî evrakta sahtecilik” suçunu işlediği öne sürüldü ve 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Son olarak; İmamoğlu'nun dava kapsamında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Eylül tarihinde saat 13.00'da İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.