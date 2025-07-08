Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! Mehmet Engin Tüter'in ifadesi çıktı

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı ne ulaşıldı. Baklava kutusundan çıkan para görüntüleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Tüter'in 'komisyon' iddiası dikkat çekti. Özgür Özel rüşvet görüntüleri için "görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü' demişti.

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Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda belediye binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Yapı Kontrol Müdürü H.K., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi.

110 bin euro aldığını kabul etti

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Tüter, 110 bin euro aldığını kabul etti ancak belediye makamında aldığı paraların iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına alınmadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu.

Gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi

MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleriyle belgelenen rüşvet çarkıyla ilgili suçlamaları da kabul etmedi. İtirafçı olan Mehmet Engin Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.