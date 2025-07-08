İmralı heyetinin Adalet Bakanı ile görüşmesi ertelendi

İmralı heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bugün saat 13.30'da gerçekleştireceği görüşme ertelendi. Görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle iptal edildiği ve yeni bir tarih belirleneceği belirtildi.

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Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girilirken; terör örgütü PKK'nın yakın zamanda silah bırakması bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile silah bırakma takvimi üzerine kritik bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, görüşmenin çok olumlu geçtiğini açıklamıştı.

Bir diğer kritik görüşme için gözler bugün Ankara'ya çevrilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. İmralı heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bugün saat 13.30'da gerçekleştireceği görüşme ertelendi.

Görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle iptal edildiği ve yeni bir tarih belirleneceği belirtildi.