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FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4'ü aktif görevde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 19, hala kurumda çalışan 4 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 8 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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