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Kadıköy'de botoks ve dudak dolgusu yaptırdı hayatını kaybetti

Kadıköy'de botoks ve dudak dolgusu yaptırdı hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'deki bir güzellik merkezinde botoks ve dudak dolgusu yaptıran kadın, bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Kırgızistan uyruklu Nazira Şatenova, yüzüne botoks ve dudak dolgusu yaptırmak için İstanbul Kadıköy'deki güzellik merkezine başvurdu.

İşlemin ardından 42 yaşındaki kadın fenalaştı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Şatenova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazira Şatenova'nın kızı, ifadesinde annesinin sadece tansiyon rahatsızlığı olduğunu söyledi. Cenaze adli tıp kurumuna gönderildi.

Yüz, boyun ve sırtta yapılan muayenede çeşitli izlere rastlandı. 42 yaşındaki kadının vücudunda cilt altı kanamalar olduğu anlaşıldı. Travmatik belirtiler tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihmal veya kusur şüphesiyle soruşturma başlattı. (NTV Haber)

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