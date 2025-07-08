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Orman Genel Müdürü Karacabey: Yakanlar değil, söndürenler eleştiriliyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Flash Haber’de katıldığı programda, orman yangınlarına karşı verilen mücadelede bugüne kadar 145 personelin şehit olduğunu açıkladı. Son 12 günde üç personelin daha hayatını kaybettiğini belirten Karacabey, yangınların %90’ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, “Yakanlar değil, söndürenler eleştiriliyor” sözleriyle tepki gösterdi.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Flash Haber kanalında katıldığı programda, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son 12 günde yaşanan yoğun yangınlarda gösterilen fedakâr mücadeleye değinen Karacabey, bu süreçte üç orman işçisinin şehit olduğunu hatırlatarak, bugüne kadar yeşil vatanı koruma uğruna toplamda 145 personelin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yangınların çoğunlukla insan eliyle çıktığını vurgulayan Karacabey, “Yangınların %90’ı ihmal sonucu çıkıyor. Kimi zaman bir kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım, kimi zaman bir sigara izmariti büyük felaketlere yol açıyor. Ne yazık ki yakanlar değil, söndürmek için canını verenler eleştiriliyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Karacabey ayrıca, ilk reflekslerinin her zaman yerleşim yerlerini korumak olduğunu belirterek, yangın anında 19 kişinin mahsur kaldığı köyün tahliye edilmesini sağladıklarını ve büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.

"Arkadaşlarımız, ‘Yangın sönene kadar çalışıyoruz’ diyor. Canı pahasına çalışan bu insanların emeğine saygı duyulmalı" diyen Karacabey, kamuoyundan anlayış ve destek beklediklerini ifade etti.

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