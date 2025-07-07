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İçişleri Bakanlığı'ndan Muhittin Böcek kararı! Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan Muhittin Böcek kararı! Görevden uzaklaştırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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 Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yeni bir karar verildi.

MUHİTTİN BÖCEK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.05.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

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