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TOBB: Haziran’da sanayideki istihdam 10 bin kişi azaldı

TOBB: Haziran’da sanayideki istihdam 10 bin kişi azaldı

TOBB verilerine göre Haziran 2025’te onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 4.092’ye çıktı. Aktif kapasite raporu sayısı yüzde 4 düşüşle 94.832 oldu. Mayıs 2025’e göre toplam çalışan sayısı 10.320 azalarak 3.805.018’e geriledi. Rapor başına ortalama çalışan sayısı ise 40,8’den 40,1’e indi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Haziran 2025 dönemine ait sanayi kapasite raporu istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Haziran ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 4 bin 92’ye yükseldi. 2024 yılının Haziran ayında bu sayı 3 bin 42 olarak kaydedilmişti.

TOBB Sanayi Veri Tabanı’nda yer alan aktif kapasite raporu sayısı ise geçen yılın Haziran ayına kıyasla yüzde 4 düşüş gösterdi. 2024 Haziran’ında 94 bin 836 olan aktif rapor sayısı, 2025 Haziran’ında 94 bin 832 olarak belirlendi.

Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalışan sayısı da azalma eğilimi gösterdi. Mayıs 2025’te 3 milyon 815 bin 338 olarak hesaplanan toplam çalışan sayısı, Haziran ayında yaklaşık yüzde 0,3 (10 bin 320 kişi) gerileyerek 3 milyon 805 bin 18’e düştü.

Kapasite raporu

Kapasite raporu başına düşen ortalama çalışan sayısında da gerileme yaşandı. Mayıs 2025’te bu oran 40,8 iken, Haziran ayında 40,1’e geriledi. Bu veriler, kapasite raporlarının sayısında gözle görülür bir artış yaşansa da, çalışan sayısındaki düşüşün dikkat çekici olduğunu ortaya koydu.

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