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Konyaspor'dan savunma hattına takviye! Andzouana imzayı attı

Konyaspor'dan savunma hattına takviye! Andzouana imzayı attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Yhoan Andzouana'yı kadrosuna kattı.

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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kongo Milli Takımı oyuncusu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde oynayan Andzouana, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.

Hem sağ hem de sol bekte forma giyebilen Andzouana, hücuma katkısıyla öne çıkıyor.

Kariyerine Fransa’da Monaco’nun B takımında başlayan Andzouana, ardından İspanya ve Slovakya’da top koşturdu. Son 6 sezondur formasını giydiği Slovak temsilcisi DAC Dunajská Streda’da 130’dan fazla maça çıktı. Bu süreçte 11 gol ve 17 asistle takımına önemli katkılar sundu.

2024/25 sezonu performansı

Geride kalan sezonda Slovak Ligi’nde 34 maça çıkan deneyimli bek, 5 gol ve 8 asist üreterek kariyer sezonlarından birini yaşadı. %83 pas isabeti ve %61 ikili mücadele kazanma oranıyla savunmada da güven verdi. Teknik ekibin özellikle çok yönlülüğüne vurgu yaptığı Andzouana, iki beki de oynayabilmesiyle öne çıkıyor.

Kongo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası tecrübesi yaşayan Andzouana, 10’un üzerinde A Milli maçta forma giydi. Uluslararası tecrübesi, onu Konyaspor savunmasına liderlik edebilecek bir profil haline getiriyor.

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