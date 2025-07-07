12 asker zehirlenmedi boğularak şehit oldu Abdullah Ağar açıkladı

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, metan gazının oluşum sürecini ve askerlerin nasıl etkilendiğini detaylı şekilde açıkladı.

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Türkiye, 7 Temmuz sabahına kahreden bir haberle uyandı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde yer alan 852 Rakımlı Tepe'de, bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen asker sayısı 12’ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir” denildi.

Bakanlık, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in TSK komuta kademesi ile birlikte bölgeye gittiğini ve şehitler için düzenlenecek törenlere katılacağını duyurdu.

TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda olayın perde arkasını değerlendirdi. Ağar, olayın “Zap doğusu, Avaşin-852 rakımlı tepedeki Hastane Mağarası”nda yaşandığını belirtti.

Ağar’a göre, daha önce içeriden ve dışarıdan patlatılarak kapatılan mağara, kayıp bir şehit Üsteğmenin naaşına ulaşmak için tekrar açıldı. Ağar, “Şehit Üsteğmenimizin kayıp naaşı, şehit olduğundan beri aranıyordu. Naaşın o meşhur Hastane Mağarasında gizlendiği ya da gömüldüğüne dair bir duyum alındı” ifadesini kullandı.

“İÇERİDE KALANLARLA BİRLİKTE MÜHÜRLENMİŞTİ”

Ağar, teröristlerin bu mağaraları adeta bir üs gibi kullandığını belirterek, “Teröristler bir mağaraya birkaç yıllık gıda, su, akaryakıt, ilaç, barınma, ısınma malzemesi, silah ve mühimmat stokluyor. Mehmetçik silah ve mühimmatı alıyor, geriye kalanı yerinde imha ediyor” dedi.

Bu durumun metan gazı oluşumuna zemin hazırladığını belirten Ağar, “Oksijensiz ortamlarda yaşayan metanojenik bakteriler, organik maddeleri parçalayarak metan gazı üretir. Özellikle çürüyen bitki ve hayvan kalıntılarının bulunduğu havasız mağaralarda metan oluşur” bilgisini paylaştı.

“METAN SİNSİ, RENKSİZ, KOKUSUZ, EMARESİZ”

Mağaranın derinliklerine inen timin karşılaştığı tehlikeyi Ağar şu sözlerle anlattı:

“Şehit düşen istihbarat üsteğmenimiz başta olmak üzere görevli müfreze mağarayı açarak içeri girdi. Ama metan sinsi, renksiz, kokusuz, emaresiz. Kapalı alanda oksijen azalır, hipoksi gelişir, bilinç kaybı ve ardından ölüm gelir.”

Ağar, metan gazına maruz kalan askerlerin yaşadığı belirtileri de sıraladı: “Baş dönmesi, sersemleşme, bilinç kaybı, nefes darlığı ve boğulma… ve şehadet.”

İlk olarak içeride görev yapan timin etkilendiğini belirten Ağar, dışarıdaki askerlerin arkadaşlarını kurtarmak için tekrar mağaraya girdiğini, bu nedenle etkilenen kişi sayısının arttığını belirtti:

“Hangi ülkenin askeri, içerde ne olduğuna bakmadan tekrar içeri girer? İçeride fenalaşan arkadaşlarını yalnız bırakmayan Mehmetçik, ne şehit üsteğmeninin naaşını ne de havasız kalan silah arkadaşlarını geride bıraktı.”

“METAN ZEHİRLEMEZ, BOĞAR”

Güvenlik uzmanı, kamuoyunda olayın “zehirlenme” olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Metan doğrudan toksik ya da kimyasal bir gaz değildir. Yüksek konsantrasyonda oksijenin yerini alarak boğulmaya neden olur” dedi.

“Yüzde 5–15 arası metan-hava karışımı patlayıcıdır” diyen Ağar, mağarada herhangi bir patlama emaresi olmadığını ve ölüm nedeninin tamamen oksijensiz kalma olduğunu vurguladı.

Ağar, değerlendirmesini şu cümleyle tamamladı:

“Bugün bütün gün yaptığım çalışmalardan ve yapmaya çalıştığım empatiden çıkardığım sonuçlar bunlardır. Tekrar başımız sağ olsun. Mehmetçiklerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.”