Irak'ta şehit olan 12 askeri isimleri ve memleketleri belli oldu kimi evli, çocuklu kimisi bekardı

ŞEHİT EGE AKAR İZMİR BUCA

Şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti. Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.