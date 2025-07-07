Irak'ta şehit olan 12 askeri isimleri ve memleketleri belli oldu kimi evli, çocuklu kimisi bekardı
IRAK'tan gelen şehit haberleri bir çok ilde ocaklara ateş düşürdü. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerimizden 12'si şehit düştü. Şehitlerin isimleri ile birlikte memleketleri de belli oldu. İşte şehitlerimizin isimleri, şehirleri ve yarım kalan yaşam hikayeleri.
Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde 2022’de şehit olan üsteğmenin cenazesini arama çalışmaları sırasında, teröristlerden temizlenmiş bir mağarada arama yapıldığı sırada 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden 12'si kurtarılamayarak şehit düştü. İşte şehitlerimizin isimleri , memleketleri ve hayatlarına dair bilgiler:
ŞEHİT EGE AKAR İZMİR BUCA
Şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti. Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.
ŞEHİT AHMET KUŞAK BALIKESİR
Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi. Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.
ŞEHİT ÜMİT ÜZÜM SİVAS
Şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Üzüm'ün Dörteylül Mahallesi'ndeki evinde yaşayan eşi Nazan Üzüm'e ve çocuklarına şehadet haberini iletti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi. Evli ve 3 çocuğu olan şehidin cenazesinin memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.