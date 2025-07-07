Halk TV'ye verilen karartma cezasında yeni gelişme

RTÜK tarafından Halk TV ve Sözcü TV'ye verilen 10 günlük karatma cezasıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu ve ekran karartma cezasında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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RTÜK’ün verdiği 10 günlük ekran karartma cezasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu.

Mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı talep edildi.

Mahkeme RTÜK'e bu belgeleri sunması için 30 gün süre tanıdı

Halk TV'de yer alan habere göre; RTÜK'ün yürütmeyi durdurma kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı var. Eğer mahkeme, Kuru'un 7 gün içinde yapacağı itirazını yerinde bulursa Halk TV ekranı yine de 10 gün karartılmış olacak.

Fakat süreç mahkeme kararındaki gibi ilerlerse, Halk TV en az 30 gün daha yayın yapabilecek.