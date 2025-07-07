Gazze’de can kaybı 57 bin 523’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 57 bin 523’e, yaralı sayısının ise 136 bin 617’ye yükseldiğini açıkladı. Yardım dağıtımları sırasında ölenlerin sayısı ise 758’e ulaştı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden sürerken, bölgede yaşanan insani yıkım her geçen gün daha da derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 57 bin 523’e, yaralananların ise 136 bin 617’ye yükseldiği bildirildi.

Sadece son 24 saat içinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında 105 kişinin yaşamını yitirdiği, 356 kişinin de yaralandığı belirtilirken, yardım dağıtımı sırasında hedef alınan sivillerin sayısı da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Son olaylarla birlikte, yardım faaliyetleri sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 758’e, yaralananların sayısı ise 5 bin 5’e yükseldi.