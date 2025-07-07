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Bu ülke tüm vatandaşlarının hesabına 150 bin yoksul olana 400 bin lira yatırıyor

Bu ülke tüm vatandaşlarının hesabına 150 bin yoksul olana 400 bin lira yatırıyor

GÜNEY KORE hazineden vatandaşlarına harcasınlar diye para yatırıyor. Amaç İç tüketimi canlandırmak. Güney Kore'de, yerel para birimi Won cinsinden, herkese 150 bin yoksullara 400 bin lira veriliyor.

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Güney Kore, durgun seyreden ekonomiyi canlandırmak amacıyla “tüketim kuponları” olarak tanımlanan kapsamlı nakit yardım programını başlatmaya karar verdi. Korea Herald’ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından cuma günü onaylanan 31,8 trilyon wonluk (23,3 milyar dolar) ek bütçenin bir parçası olarak uygulamaya alınan proje ile iç tüketimin artırılması planlanıyor. Program 21 Temmuz’da başlayacak ve 12 Eylül’e kadar sürecek.

Yoksula 400 herkesi 150 
18 Haziran itibarıyla Güney Kore’de ikamet eden tüm vatandaşlara, tek seferlik 150 bin wonluk (yaklaşık 110 dolar) ödeme yapılacak. Ödemeler; kredi veya banka kartları, ön ödemeli kartlar ya da yerel yönetimlerce verilen hediye çekleri aracılığıyla yapılacak

Ek yardımlar ise kırılgan gruplara yönelik olacak. Yoksulluk sınırına yakın haneler ve tek ebeveynli ailelere 300 bin won (220 dolar), temel yaşam yardımı alanlara ise 400 bin won (290 dolar) ödenecek. Kırsal bölgelerde yaşayanlara da “bölgesel kalkınmayı dengelemek” amacıyla ek 50 bin won verileceği açıklandı.

Programın ikinci aşamasında, 22 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında gelir düzeyi en düşük yüzde 90’lık kesime 100 bin won (73 dolar) daha dağıtılacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kim Min-jae, “Bu ödemelerin tüketimi artırarak ekonomik toparlanmaya katkı sağlaması ve ihtiyaç sahiplerine destek olması için hazırlıkları titizlikle yürüteceğiz” dedi.

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