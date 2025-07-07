Sinop'da 16 kadın üretmeye başladı! Onların sayesinde vatandaş ucuza yiyor

Mali müşavirlik, diş hekimliği, mimarlık ve esnaflık gibi farklı mesleklerle uğraşan ve 2023'te bir araya gelen 16 kadın, hem kırsal kalkınmaya hem de ekonomiye katkı sunmak amacıyla aynı yıl içinde Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.