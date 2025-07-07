Sinop'da 16 kadın üretmeye başladı! Onların sayesinde vatandaş ucuza yiyor
SİNOP'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste tonlarca mantar üretti. Kadınların üretimi sayesinde mantarın 250 liraya kadar çıkan fiyatı 100 liraya kadar geriledi. Vatandaş onlar sayesinde ucuza mantar yemeye başladı.
Mali müşavirlik, diş hekimliği, mimarlık ve esnaflık gibi farklı mesleklerle uğraşan ve 2023'te bir araya gelen 16 kadın, hem kırsal kalkınmaya hem de ekonomiye katkı sunmak amacıyla aynı yıl içinde Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.
Önce küçük bir tesiste meyve kurutmaya başlayan, ardından bir kooperatif üyesinin tavsiyesi üzerine istiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.
Başvuruları geçen yıl kabul edilen kadınlar, aldıkları 6 milyon liralık hibe desteğiyle yine aynı yıl içinde merkez ilçeye bağlı Kılıçlı köyünde mantar üretim tesisi kurma çalışmalarına başladı.
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIYOR
Yaklaşık bir yıl içinde tesisin kurulumunu tamamlayan kadınlar, enerjisini güneşten elde ettikleri tesiste ilk hasat döneminde 7 ton mantar üretimi gerçekleştirdi. Beş dönüm arazi üzerine kurulan mantar üretim ünitesinin bulunduğu tesiste yeni yapılacak yatırımlarla aylık üretim kapasitesinin 10 tona çıkarılması hedefleniyor.