BIST 10.121
DOLAR 40,00
EURO 47,00
ALTIN 4.265,09
HABER /  GÜNCEL

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Roman Starovoit ölü bulundu

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Roman Starovoit ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit ölü bulundu. Söz konusu haber ülkede adete şok etkisi yaratırken; Starovoit'in silahla vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.

Abone ol

Rusya lider Putin'in sabah saatlerinde görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit ölü bulundu. Ülkeyi adeta şok eden haber sonrası herkes "İntihar mı cinayet mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Reuters'ın haberinde 'Izvestiya haber ajansının bir kaynağa dayanarak pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre kendini vurdu' ifadeleri yer aldı.

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Roman Starovoit ölü bulundu - Resim: 0

"İntihar mı cinayet mi?"

Rusya lideri Putin, 1 yıl önce göreve getirilen Starovoit’in yerine Şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirmişti.

Görevlendirmeden kısa süre önce Nikitin ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştiren Putin, 'Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya'nın Ulaştırma Bakan Vekili olarak çalışmanızı teklif etmek istiyorum. Başbakan profesyonel ve kişisel niteliklerinizi ve oldukça kısa bir sürede elde ettiğiniz sonuçları çok takdir ediyor' ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek imzaladı, hepsi netleşti! Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik...
Bakan Şimşek imzaladı, hepsi netleşti! Memur zammı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik...
İsrail'in Pezeşkiyan'a suikast girişiminde bulunduğu ortaya çıktı
İsrail'in Pezeşkiyan'a suikast girişiminde bulunduğu ortaya çıktı
Sanat dünyasının felaket tellalıydı! Sanatçı Onur Akay yoğun bakıma alındı...
Sanat dünyasının felaket tellalıydı! Sanatçı Onur Akay yoğun bakıma alındı...
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Ivan Rakitic, 37 yaşında futbolu bıraktı
Ivan Rakitic, 37 yaşında futbolu bıraktı
Beykoz Belediye Meclisi'nde 'Bana kumpası CHP'liler kurdu' mektubu konuşuldu
Beykoz Belediye Meclisi'nde 'Bana kumpası CHP'liler kurdu' mektubu konuşuldu
Bakan Güler açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek
Bakan Güler açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek
CHP lideri Özgür Özel: "Aklım da almıyor, içime de sinmiyor"
CHP lideri Özgür Özel: "Aklım da almıyor, içime de sinmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Konyaspor'dan savunma hattına takviye! Andzouana imzayı attı
Konyaspor'dan savunma hattına takviye! Andzouana imzayı attı
Gazze’de can kaybı 57 bin 523’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 57 bin 523’e yükseldi
Bu ülke tüm vatandaşlarının hesabına 150 bin yoksul olana 400 bin lira yatırıyor
Bu ülke tüm vatandaşlarının hesabına 150 bin yoksul olana 400 bin lira yatırıyor