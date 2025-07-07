Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Roman Starovoit ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit ölü bulundu. Söz konusu haber ülkede adete şok etkisi yaratırken; Starovoit'in silahla vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.

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Rusya lider Putin'in sabah saatlerinde görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit ölü bulundu. Ülkeyi adeta şok eden haber sonrası herkes "İntihar mı cinayet mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Reuters'ın haberinde 'Izvestiya haber ajansının bir kaynağa dayanarak pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre kendini vurdu' ifadeleri yer aldı.

"İntihar mı cinayet mi?"

Rusya lideri Putin, 1 yıl önce göreve getirilen Starovoit’in yerine Şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirmişti.

Görevlendirmeden kısa süre önce Nikitin ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştiren Putin, 'Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya'nın Ulaştırma Bakan Vekili olarak çalışmanızı teklif etmek istiyorum. Başbakan profesyonel ve kişisel niteliklerinizi ve oldukça kısa bir sürede elde ettiğiniz sonuçları çok takdir ediyor' ifadelerini kullanmıştı.