BIST 10.134
DOLAR 40,00
EURO 47,00
ALTIN 4.256,68
HABER /  GÜNCEL

Bakan Güler açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek

Bakan Güler açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olmasına ilişkin, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir." dedi.

Abone ol

Bakan Güler, Hakkari'deki şehit uğurlama töreninin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Bakan Güler açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek - Resim: 0

Güler, burada yaptığı konuşmada, dün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022'de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için komandolar tarafından bir mağarada arama tarama faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Faaliyet esnasında komandoların metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirten Güler, "Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri tahliye ekipleri ile koordineli bir şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır." diye konuştu.

Güler, şöyle devam etti: "Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük cesaret ve fedakarlık, Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir. Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

Şehitlerin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacaklarını ve fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceklerini vurgulayan Güler, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Irak'ta şehit olan 12 askeri isimleri ve memleketleri belli oldu kimi evli, çocuklu kimisi bekardı
Foto Galeri Irak'ta şehit olan 12 askeri isimleri ve memleketleri belli oldu kimi evli, çocuklu kimisi bekardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel: "Aklım da almıyor, içime de sinmiyor"
CHP lideri Özgür Özel: "Aklım da almıyor, içime de sinmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Konyaspor'dan savunma hattına takviye! Andzouana imzayı attı
Konyaspor'dan savunma hattına takviye! Andzouana imzayı attı
Gazze’de can kaybı 57 bin 523’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 57 bin 523’e yükseldi
Bu ülke tüm vatandaşlarının hesabına 150 bin yoksul olana 400 bin lira yatırıyor
Bu ülke tüm vatandaşlarının hesabına 150 bin yoksul olana 400 bin lira yatırıyor
Halk TV'ye verilen karartma cezasında yeni gelişme
Halk TV'ye verilen karartma cezasında yeni gelişme
12 asker nasıl şehit oldu? Sayının çok olması kahretti ama sebebi gururlandırdı
12 asker nasıl şehit oldu? Sayının çok olması kahretti ama sebebi gururlandırdı
Bakan Alparslan Bayraktar'ın acı günü
Bakan Alparslan Bayraktar'ın acı günü
TMSF'DEN HES kablo Erciyes Çelik Halat ihalesiyle ilgili açıklama
TMSF'DEN HES kablo Erciyes Çelik Halat ihalesiyle ilgili açıklama
Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta kadrosu açıklandı
DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama
DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi