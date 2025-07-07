Sanat dünyasının felaket tellalıydı! Sanatçı Onur Akay yoğun bakıma alındı...

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ünlü ses sanatçısı Onur Akay yoğun bakıma alındı.

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Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'felaket tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay kalp krizi geçirdi.

Onur Akay'ın kardeşi Orçun Akay sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Ağabeyim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık."

"Önce sebebin tansiyon olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiğini öğrendik şu an yoğun bakımda."

"Bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin. Orçun Akay..."

ONUR AKAY KİMDİR?

Onur Akay (d. 28 Nisan 1977, Ankara), Altın Mikrofon ödüllü Türk sanat müziği ses sanatçısı, bestekâr, şair, yazar, sunucu ve oyuncudur.

Hayatı ve kariyeri

Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı Bölümü'nde altı yıl okudu ve Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Süheyla Altmışdört, İsmail Hakkı Özkan ve Nevin İnam Karındaş gibi dönemin en önemli hocalarından musiki dersleri aldı. Büyük bestekârlardan Prof. Dr. Selahattin İçli ile İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yer alan odasında uzun yıllar beste üzerine çalışmalar yapan sanatçı, ayrıca dönemin en önemli bestekârları Avni Anıl, Erol Sayan, Amir Ateş, Necdet Varol ve Sadun Aksüt'le meşk ederek, yine beste üzerine çalışmalar yaptı. Ünlü şairler Halil Soyuer ve Cemal Safi ile şiir çalışmaları da yapan sanatçı, üç sene ünlü oyuncu Semih Sergen'den diksiyon ve güzel Türkçe konuşma dersleri aldı.